Майже вщент зруйновані житлові будинки та пошкоджені комунальні мережі - це наслідки російського обстрілу передмістя Запоріжжя. Напередодні окупанти вдарили по Степненській. Гатили по мирних жителях ракетами С-300. Люди кажуть: під час вибуху у них летіло все - скло, двері, уламки цегли. Тільки дивом минулося без жертв. Репортаж із цього села від Інни Гогой.

Без вікон та покрівель, а подекуди навіть без стін. Такий вигляд нині мають житлові будинки у Степненській громаді. Напередодні росіяни вдарили по цьому селу ракетами С-300. Тож замість того аби готуватися до новорічних свят місцеві жителі змушені розбирати завали на своїх подвір'ях.

Пан Віталій веде нас коридорами своєї потрощеної домівки. Тут побито геть усе: покрівля, вікна, стіни, меблі, техніка. Найбільше постраждала дитяча. У кімнату із двору позалітали величезні бетонні брили, розповідає чоловік.

Там, де була дитяча кімната, там взагалі батарею вирвало. Ну, як бачите, стіни по швам, вікон немає.

Під час прильоту дітей у будинку не було. Чоловік із дружиною врятувалися, бо перебували в іншій - дальній кімнаті. Як відновлювати свій дім - Віталій поки не знає. Каже, зараз найголовніше захистити те, що лишилося від подальшого руйнування.

Віталій, житель Степненської громади:

Наразі просто треба законсервувати, щоб не стало гірше, а далі буде видно. Мені важко сказати, враховуючи вартість матеріалів, то це дуже багато.

З півдесятка будинків у селі зруйновані майже вщент, ще у декількох повилітали шибки та побило покрівлю. Після обстрілу ремонтникам довелося відновлювати електромережі, газові та водопровідні труби. По населеному пункту росіяни вдарили вночі. Люди кажуть, вибухи були такої сили, що хати наче підстрибували. І це диво, що минулося без жертв.

Станіслав, житель Степненської громади:

Отакі подарунки нам наші "асвабодітєлі" передають оця отака гільотина. Знайшов у себе в огороді.

У хаті Станіслава теж побило шибки та покрівлю. Вікна він поки закрив старими рамами. Далі треба думати, як відновити дах, розповідає чоловік. Втім, найголовніше на подвір'ї все ж таки вціліло. Український прапор, який Станіслав встановив тут на День Незалежності, витримав обстріл і гордо майорить у небі.

Станіслав, житель Степненської громади:

Цілий, нічого в нього, ні цяточки, ні подряпинки, цілий висить.

За словами голови сільради, у Степненську громаду прилітає вже не вперше. Втім, попри обстріли більшість жителів села покидати свої домівки не збираються.