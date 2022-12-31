російський диктатор володимир путін нібито відвідав сьогодні, 31 грудня, вранці штаб Південного військового округу, що розташований у Ростові-на-Дону.

Як повідомляє прес-секретар президента рф дмитро пєсков.

За його словами, там глава Кремля поспілкувався з командувачами та вручив прапори армійським корпусам, "у тому числі Донецькому та Луганському".

Також пєсков додав, що там було записано новорічне звернення путіна до росіян.