путін перед ракетним ударом по Україні відвідав штаб військ росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський диктатор володимир путін нібито відвідав сьогодні, 31 грудня, вранці штаб Південного військового округу, що розташований у Ростові-на-Дону.
Як повідомляє прес-секретар президента рф дмитро пєсков.
За його словами, там глава Кремля поспілкувався з командувачами та вручив прапори армійським корпусам, "у тому числі Донецькому та Луганському".
Також пєсков додав, що там було записано новорічне звернення путіна до росіян.
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