Сьогодні, 1 січня, в місті Кабул в Афганістані біля військового аеропорту стався вибух, жертвами якого стали 18 людей.

"Сьогодні вранці біля військового аеропорту Кабула стався вибух, в результаті якого кілька наших громадян загинули та були поранені", - сказав речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор.

Джерело в афганських службах безпеки також повідомило, що в результаті цього інциденту загинули щонайменше 10 людей, а ще 8 отримали поранення.

За попередніми даними, чиновники та поліція перекрили дороги, що ведуть до місця вибуху, туди були направлені карети швидкої допомоги та військова техніка.