У Зеленського відповіли Путіну на його "перемир'я" [ Редагувати ]
У Офісі президента України розповіли, коли росія може розраховувати на тимчасове перемир'я, про яке попросив голова кремля володимир путін.
Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Він заявив, що Україна не атакує чужу територію та не вбиває цивільне населення, як це робить росія. Україна знищує лише бійців окупаційної армії на своїй території.
Також він пояснив, що росія спочатку має залишити окуповані території – лише тоді у неї розпочнеться тимчасове перемир'я.
"Лицемірство залиште собі…", - резюмували в Офісі президента.
Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023
Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі…
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони мергію шойгу запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.
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