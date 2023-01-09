"рф боїться використати свої новітні літаки" - британська розвідка [ Редагувати ]
У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що росія використовує свої новітні винищувачі для запуску ракет Україною за тисячі кілометрів від кордону. Про це повідомляється у Twitter.
У москві бояться спрямовувати їх ближче до лінії фронту.
Як зазначається у зведенні, щонайменше з червня 2022 року ВКС росії використовували Су-57 FELON для виконання місій проти України. Ці місії обмежувалися польотами над територією росії та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" територією України.
За даними британської розвідки, FELON - це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий літак п'ятого покоління, в якому використовуються технології малопомітності та передова авіоніка. На останніх доступних зображеннях видно, як п'ять літаків FELON припарковано на авіабазі Актюбінськ, де знаходиться 929-й Центр польотів. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.
росія, швидше за все, віддає пріоритет тому, щоб уникнути шкоди для репутації, скорочення експортних перспектив та компрометації секретних технологій, які можуть виникнути у разі втрати FELON через Україну. Це симптом того, що росія, як і раніше, не схильна до ризику, застосовуючи свої військово-повітряні сили у війні.
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