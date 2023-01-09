Розслідування про статки колишнього футболіста Андрія Шевченка та його політичні зв’язки з ексрегіоналами за неповні два тижні у YouTube переглянули понад 1 млн разів. В той час, як англомовна версія цього ж розслідування набрала вже понад 900 тис. переглядів.

У відео, автори підкреслюють "подвійні стандарти Андрія Шевченка", який з одного боку сьогодні робить багато патріотичних заяв, а з іншого, навіть, у розпал війни в Україні продовжував вести спільний бізнес з російським мільярдером Романом Абрамовичем. А на фоні демаршу, влаштованого Шевою членам проросійської партії ОПЗЖ в Національному олімпійському комітеті, автори нагадують йому про тісну та щедро оплачувану політичну співпрацю з "партією регіонів" Януковича та Наталією Королевською, зокрема.

Серед іншого, розслідування містить відомості про перельоти Андрія Шевченка за кордон під час його перебування тренером національної збірної України. Їх аналіз засвідчив, що тренував збірну України з футболу Шева переважно дистанційно, бо протягом року знаходився у Києві не більше як півтора два місяці.

Наостанок, автори розслідування нагадують про зв'язки Шевченка з другом путіна - колишнім прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі, а також вказують на вірогідну причетність Шеви до звільнення з-під арешту російського кримінального авторитета "Тайванчика".

Нагадаємо, напередодні футболіст і волонтер Роман Зозуля повідомив, що Андрій Шевченко пробував домовитися про зняття санкцій з росіянина Романа Абрамовича.