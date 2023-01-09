У Польщі обговорили прохання України щодо Leopard 2 [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.
Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Павло Шрот.
"На порядку денному - прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2", - заявив Шрот.
Він також нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції.
по темі
Нові деталі та терміни постачання в Україну бойових машин піхоти Marder та Bradley, а також батареї Patriot з Німеччини та США будуть озвучені завтра, 6 січня
У понеділок, 9 січня, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи намагається кремль відтворити кримський сценарій у Карабасі
Велика Британія може поставити Україні 10 танків Challenger 2, але остаточне рішення ще не ухвалено. Про це повідомив телеканал SkyNews з посиланням на західне джерело, знайоме з обставинами переговорів
Українська влада просила Грузію повернути передані їй у 2008 році зенітно-ракетні комплекси "Бук", але отримала відмову. Про це у статті для "Європейської правди" повідомив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов
Українські захисники сьогодні, 8 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10" на сході
Посилення обороноздатності України для відбиття російської агресії за рахунок постачання танків Leopard підтримали віцепрезиденти Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (партія "Зелені") та Вольфганг Кубицький (партія ВДП). Про це повідомляє Hamburger Abendblatt