10 січня: прикмети і заборони свята [ Редагувати ]
У вівторок, 10 січня, християни відзначають церковне свято - Різдвяний м'ясоїд. У цей день на столах наших предків з'являлося багато м'ясних страв, які приносять здоров'я і енергію.
Першим за м'ясною вечерею кожну страву пробує чоловік - голова сімейства.
У М'ясоїд не прийнято займатися сільськогосподарськими роботами, садити рослини на підвіконні і в теплицях. Цей день вважається неродючим для рослин.
Що не можна робити 10 січня:
- У цей день не можна нічого сіяти і садити, інакше рослини погано приживуться.
- Не варто в цю дату купувати курчат, гусенят та інших пташенят сільськогосподарської птиці.
- День невдалий для ворожіння і магічних ритуалів.
Прикмети погоди 10 січня:
- Іній на деревах - до хорошого врожаю хліба в цьому році.
- Якщо сніг відразу тане і не затримується на землі, то весна буде ранньою і теплою.
- Безвітряна погода віщує малосніжну зиму з сухим повітрям.
- Якщо кішка весь день спить, то скоро похолодає.
- Різко похолодало в цей день - весь січень буде морозним.
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