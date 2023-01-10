У вівторок, 10 січня, християни відзначають церковне свято - Різдвяний м'ясоїд. У цей день на столах наших предків з'являлося багато м'ясних страв, які приносять здоров'я і енергію.

Першим за м'ясною вечерею кожну страву пробує чоловік - голова сімейства.

У М'ясоїд не прийнято займатися сільськогосподарськими роботами, садити рослини на підвіконні і в теплицях. Цей день вважається неродючим для рослин.

Що не можна робити 10 січня:

У цей день не можна нічого сіяти і садити, інакше рослини погано приживуться.

Не варто в цю дату купувати курчат, гусенят та інших пташенят сільськогосподарської птиці.

День невдалий для ворожіння і магічних ритуалів.

Прикмети погоди 10 січня: