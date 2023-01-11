У Херсоні окупанти обстріляли центр для вагітних і немовлят (відео) [ Редагувати ]
У Херсоні російські війська обстріляли перинатальний центр, там повибивало вікна, пошкоджено лікарський кабінет. Про це повідомив голова Херcонської ОВА Ярослав Янушевич.
Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів.
За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені. Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків.
Вранці очільник Херcоншщини повідомив, що ввечері 10 січня російські окупанти знову атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У 6-поверховому неонатальному корпусі вибито вікна.
Нагадаємо, у новорічну ніч ворог обстріляв у Херсоні дитячу обласну лікарню.
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