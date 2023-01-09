Одна людина загинула і ще одна отримала поранення через обстріл Херсона російськими окупантами вдень 9 січня. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців‼️ Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста.



Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що 9 січня близько 12:55 окупанти вдарили по Херсону з мінометів. Ворожий снаряд влучив поблизу одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення.

Зранку російські окупанти завдали удару по ринку в селищі Шевченкове Куп'янського району на Харківщині. Його жертвами стали двоє людей, ще четверо постраждали, у тому числі 10-річна дівчинка.