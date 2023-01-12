Зенітники збили ворожий штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25 на східному напрямку та безпілотник "Орлан-10" - на південному. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Уранці 12-го січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 12 січня окупанти втратили в Україні 285 літаків і 276 гелікоптерів.
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