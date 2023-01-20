Екс-гравця "Барселони" Хаві Торреса засудили до 10 місяців ув'язнення за участь у договірних матчах [ Редагувати ]
Колишнього футболіста іспанського клубу "Барселона" Хаві Торреса засуджено до десяти місяців ув'язнення за участь у договірних матчах. Про це повідомляє Marca.
За рішенням суду Торрес також дискваліфікований на 22 місяці й оштрафований на 400 тисяч євро.
Це перший обвинувальний вирок у судовій практиці Іспанії у справі про корупцію в спорті.
Спочатку Хаві Торресу хотіли призначити покарання у вигляді року ув'язнення та усунення від футбольних матчів на два роки. Але Верховний суд постановив скоротити термін ув'язнення та дискваліфікації до 10 та 22 місяців відповідно. Крім тюремного ув'язнення, суд зобов'язав Торреса сплатити частину судових витрат.
У сезоні 2013/14 Хаві Торрес, який виступав за "Бетіс", і його одноклубник Антоніо Амайя домовилися з колишніми керівниками іспанського клубу "Осасуна" за 650 тис. євро забезпечити потрібний результат у фінальному матчі. Незважаючи на те, що "Бетіс" поступився з рахунком 1:2, "Осасуна" вилетіла з чемпіонату.
Згодом у справі про корупцію також було заарештовано кількох представників керівництва "Осасуни".
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