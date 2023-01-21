Львівщину накрило снігопадами: десятки населених пунктів знеструмлені [ Редагувати ]
На Львівщині через негоду без електрики залишилося 30 міст та сіл, ще 53 населених пунктів - знеструмлено частково. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Через снігопади у Львівській області станом на 12:00 без електропостачання 30 населених пунктів повністю та 53 - частково. Найбільше - на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках. Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки.
Напередодні ДСНС Львівської області попередила місцевих мешканців про пiдйом рiвня води на рiчках басейну Днiстра на 0,2-1 метри через сильні опади 20-21 сiчня.
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