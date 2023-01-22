"Білі Янголи" передали дітям Красногорівки подарунки від поліцейських [ Редагувати ]
"Білі Янголи" передали дітям Красногорівки подарунки від поліцейських! Зокрема, фламастери, книжки, одяг. Про те, як люди виживають у населеному пункті, де обстріли не вщухають ані на один день - далі у сюжеті.
На Донеччині гаряче! Рашисти продровжують застосовувати проти мирного населення усі можливі види озброєння. Але попри це поліцейські везуть найнеобхідніші речі людям. Зокрема, у селище Красногорівку, що знаходиться буквально на лінії фронту!
Олег Кирницький, старший інспектор відділу комунікації ГУНП в Донецькій області:
Ми веземо до населеного пункту теплі речі, подарунки для малечі.
Жителі Красногорівки розповідають - вони залишилися відрізаними від світу! Допомогу сюди привозять рідко. Не вистачає продуктів, теплого одягу. І... немає чим опалювати хати. Дрова коштують занадто дорого! То ж доводиться збирати їх у лісосмугах та садках, під свист снарядів, які постійно літають над головою!
"Білі Янголи" спільно з ювенальною провенцією їздять за адресами, де проживають діти та розвозять теплі речі, подарунки від дівчат з ГУНП, які на волонтерських засадах назбирали певну канцелярію, фломастери та інші подарунки для дітей.
Усі ці подарунки для дітей, інші речі - поліцейські привезли, аби люди знали, що про них не забувають! Тут життя зовсім інше. Сім'ї змушені виживати під ворожими обстрілами й ховатися у холодних підвалах...
Так проживають в підвалах діти та їх батьки. Майже все з квартир зноситься вниз. Все, що може бути необхідним. Разом із цим спускаються їх тварини. В підвалі дуже сиро, прохолодно і, звісно - це не дитинство.
Поліцейські сподіваються, що це не остання поїздка у Красногорівку, яку російське військо намагається стерти із лиця землі, як і всі інші українські села та міста.
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