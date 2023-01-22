Група російськомовних чоловіків переслідувала українок, котрі їхали в берлінському метрополітені, а потім напали на них.

Про це повідомляє поліція Берліна.

Інцидент трапився у суботу, 21 січня. Попередньо, дві дівчини 24 та 25 років їхали в громадському транспорті. В цей час у вагоні знаходились троє російськомовних чоловіків. Коли вони побачили дівчат, то почали їх словесно ображати. Вони також вийшли разом з ними з вагона та почали переслідувати.

Раптово один з чоловіків схопив 24-річну українку за волосся та вдарив у голову. В цей момент йому зробили зауваження прохожі. Нападник злякався та разом зі знайомим втік з місця подій.

Пізніше дівчина поскаржилась на головний біль, однак відмовилась від медичної допомоги. В поліції Берліну звернулись до очевидців з проханням допомогти розшукати нападників.