Російські загарбники під час штурму Попасної (Луганська область) знищили місто. Місцеві колаборанти вирішили, що відновлювати його не будуть, тому місто залишається зруйнованим.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наша Попасна сьогодні виглядає так…", - йдеться у повідомленні.

Гайдай написав, що Попасна розквітає лише у спогадах людей.

"Ми повернемося! Ми відновимо! Згарище стане знову садом, Попасна знову буде щаслива зі своїми мешканцями!", - заявив очільник міста.