150 тисяч харків'ян лишилися домівок через повномасштабну війну росії проти України. Багато хто з них виїхав з міста. Та є і такі, хто повертаються. Попри те, що у будинках немає ані світла, ані води. Допомогу людям надають, з-поміж інших, і європейські інституції.

Напередодні в Харкові побував Верховний Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Це перший візит до міста єврочиновника такого рівня. Що вразило Філіппо Гранді у незламному Харкові - почуєте в сюжеті Світлани Шекери.

Пані Тетяна повернулася до своєї квартири на Північній Салтівці тиждень тому. В будинку немає ані світла, ані газу, ані води. Жінка показує вирваний вибуховою хвилею кран у ванній. І телескоп, в який у лютому дивилися, як росіяни йдуть на Харків.

Тетяна Каплєєва, жителька Північної Салтівки:

Це отам же ж окружна получається. І там 24 числа йшли колони танків. І йшли причом шо з двох сторон. І з тієї сторони, і з тієї сторони. Ну і ми дивились.

Родина Тетяни виїжджала з міста. Та вже повернулася.

Тетяна Каплєєва, жителька Північної Салтівки:

Тому що рідніше дома нічого немає. Тебе тут чекають. Ти тута нужен.

Побачити на власні очі, що росіяни зробили із Харковом і поспілкуватися із такими, як Тетяна, приїхав Верховний Комісар ООН у справах біженців.

Отут стояли російські війська. За окружной. 5 км. Це з 24 лютого. Вони обстрілювали постійно усі ці будинки. І цей будинок теж постраждав. Тут були, на жаль, загиблі.

Філіппо Гранді цікавиться й розпитує. Уточнює, де стояли російські гармати.

Дуже близько, (показує рукою) 15 км відстань була. Вони обстрелювали снарядами, "Градами" в цьому напрямку. Отам є кольцева дорога.

Верховний комісар піднімається на плити зруйнованої школи. Не може повірити, що сюди, серед білого дня, були прямі влучання.

5 березня найпотужніші. Але ще в червні вони продовжувалися. - В денний час? – Так, в денний час. З приміщення школи МЧС-никами було винесено 8 уламків.

ООН вже допомагала салтівчанам у перші дні війни. Її партнерська українська організація у березні змогла вивезти з-під обстрілів півтори тисячі мешканців району.

Євген Каплін, керівник гуманітарної місії, виконавчий партнер ООН в Україні у справах біженців:

Коли таксисти, хто заїжджав, просили по 5 тис, 7 тис грн з людини, щоб довезти за таку ціну до поїзда в Харкові. Ми це робили безкоштовно, я навіть з того вже знаменитого будинку вів перемови на самому верхньому поверсі з останньою жителькою цього будинку, в березні, тут під артилеристськими і всіма видами вогню, в той день мене контузило, коли я віз ту жінку, я вмовив її виходити з власної квартири, ми відвезли її в санаторій Роща.

Верховний комісар каже - він тут, щоб світ побачив нагальні потреби мешканців зруйнованих росіянами міст. І обіцяє допомогти.

Філіппо Гранді, Верховний Комісар ООН у справах біженців:

Сфери, у яких ми можемо допомогти, - це грошова допомога, відновлення вікон... Ми роздаємо набори для зимового періоду. А за підтримки українських організацій допомагаємо з документами, а також у юридичній та психологічній сферах. Я тут, бо хочу, щоб світ побачив, які нагальні потреби є в людей.

Окрім гуманітарної допомоги, Філіппо Гранді пообіцяв і допомогти відбудувати зруйновані будинки.