Українські війська точними ударами знищили групу окупантів під Бахмутом [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські прикордонники накрили вогнем позицію росіян щодо Бахмутів. Внаслідок точного влучення знищено групу ворожих військ.
Днями бойова група прикордонників завдала вогняної поразки зі 120-мм мінометів за позицією ворожої піхоти.
"Попередньо, групову ворожу мету наші бійці виявили з безпілотника. Прикордонники-мінометники випустили по окупантах десяток осколкових мін. У результаті ліквідовано цілу групу окупантів", - йдеться у повідомленні.
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