Не встигли західні парнери оголосити рішення про танки для України, а в ерефії вже бачать їх на фронті.

Важко уявити реакцію росіян, якщо Україна таки отримає бойову авіацію та далекобійні ракети. Адже останній пакет західної військової допомоги довів їх до істерики. Спектр емоцій пропагандистів на федеральних каналах широкий - від тихого ниття і занепокоєння - до нестримної істерики і закликів іти на Берлін! Більше про те, як вибухають росіяни від останніх новин - Анна Каменєва.

- Германия таки приняла решение отправить Киеву танки "Леопапрд". Поставки выглядят устрашающе. Нам отсюда конечно тревожно.

- По-моему, пора послать четкий сигнал, что мы считаем Германию стороной кофликта и появление немецких танков однозначно приведет к тому, что мы будем считать территорию Германии, военные базы и прочие обьекты,- законными целями.

Леопардова істерія в росії! Українцям - танки, росіянам - чергова порція волань пропагандистів.

- Ни одна из существующих поставляемых единиц вооружения не принесла ожидаемого результата, но мы больше не стоим под Киевом. Жест доброй воли, вашу ма*ь? Жест доброй воли? И Харьков - жест доброй воли? Никто не расстрелян за Харьков. Никто не оправлен в оставку.

Іван Ступак, військовий експерт:

Це був попкорн, реально попкорн, вибухало все в росії. І продовжує вибухати.

Спочатку кремілівські посіпаки трохи приунили.

- Как к этому надо относится. К этому надо относится серьезно, но надо понимать что никакой паники.

Та потім - дістали старі методички...

- Тот, кто отказывается от ударов по центрам принятия решений в Киеве, он обрекает себя на выбор, через некоторое время, между гибелью или ударами по центру принятия решений в Вашингтоне и Лондоне. Вы Берлин забыли конечно.

І тут Остапа понесло...

- Это же не немецкий народ такой. Немецкий народ - 94% против. Это значит, что немецкий народ взяли в тиски фашисты и не надо ли нам немецкий народ освободить? И немецкий народ будет знать каких очередных нацистких лидеров они воспитали и привели к власти.

Ну ясно - всі навколо нацисти. Навіщо щось вигадувати, якшо росіянам можна згодовувати будь-яку маячню.

Андрій Вігірінський, політолог:

Пропаганда не розрахована на людей з критичним мисленням. Канцлер федеративної республіки Німеччина Олаф Шольц бачився з володимиром володимировичем путіним. І в той момент їх президент приймав канцлера не як нациста, і він не перепригував через великий стіл, прагнучи зруйнувати, ліквідувати нациста, який сидів напроти нього.

Максим Джигун, політолог:

росіян обманути легко. Це люди, які не володіють об'єктивною інформацією, які не мають критичного мислення,якими дуже легко маніпулювати суспільною свідомістю. Тому поки тоне корабель під назвою росія, оркестр продовжує грати музику, зокрема пропагандисти, як скабєєва, соловйов, кісельов, інші підлабузники путіна, які намагаються заробити побільше грошей і залишитися в лояльності до президента.

І підгорає в росіян недарма.

Максим Джигун, політолог:

Якщо українці раніше в перші місяці війни зупиняли танки голими руками, то ми можемо уявити, якими будуть результати, коли українці пересядуть на західне озброєння, на "Абрамс", на Challenger, на "Леопарда".

Іван Ступак, військовий експерт:

Це звісно буде бити по військових і яким чином підтримувати їх, сказати, що то все фігня, як арешкі щолкаються. Пам'ятаєте, путін казав, що хай "Хаймарси" как арешкі щолкаються. Ну окей, ну поки що ці "Хаймарс, вже півроку щолкають російських військових в місцях їх скупчення і російську військову техніку дуже капітально.

Та навіть у російській пропаганді бувають прогалини. От у скабєєвої забули свого ж спікера попередити:

- Мы к весне планируем победить? - Сегодня, завтра, весной, мы не победим. Давайте мы поставим на этом вопросе саму точку.

Що це? Невже, прозріння? А ще один "експерт"- в прямому ефірі посмів розвінчати усі міфи, про які пропагандисти кричали останніми тижнями - що західні танки в Україні і в снігу загрузнуть, і в чорноземі стануть:

- Утверждается, что Украина, как местность не подходит для "Абрамсов". - Да чепуха же, товарищи. Нет более благоприятной местности для действий больших бронетанковых соединений, чем южно-украинские степи.

Не встигли західні парнери оголосити рішення про танки для України, а в ерефії вже бачать їх на фронті.

- Поступают срочные новости. Танки "Леопард" уже замечены в Николаевской области. Убежден в том, что танки уже поставлены были в определенном количестве, они уже и сейчас поставляются.

Цікаво, коли в кремлі заговорять про їх знищення? Вже цього тижня? Чи наступного? А от про те, чим будуть знищувати танки - вже розказали. На росії є спеціальні роботи для цього.

Іван Ступак, військовий експерт: