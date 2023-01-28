Ракети "терористичної загрози": в чому головна небезпека такої зброї і скільки її у росії

рф почала застосовувати ракети, які називають ракетами "терористичної загрози". Один із прикладів - зруйнований житловий будинок у Дніпрі. У нього поцілили ракетою Х-22.