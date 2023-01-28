У Повітряних силах показали уламки ракети росіян (фото) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові під час масованого удару росіян 26 січня збили на півдні ворожу ракету.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Військові уточнюють, що ракету збили учасники підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади.
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