Вибори у Чехії: завершено підрахунок голосів [ Редагувати ]
У суботу, 28 січня, у Чехії завершили підрахунок голосів на виборах президента країни. Про це повідомляє чеське статистичне управління, пише Denik.cz.
Явка виборців склала 70,25%.
Зазначається, що генерал НАТО Петер Павел набрав 58,32% (3 358 926 голосів). Його конкурент Андрій Бабіш набрав 41,67% (2 400 271 голос).
Петер Павел чеський політик та відставний генерал. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.
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