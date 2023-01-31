Роки надій та розчарувань, місяці підготовки, складна програма ЕКЗ та тижні очікування результату позаду, і тест нарешті показав дві смужки. Усю повноту радості від такого повідомлення зрозуміє тільки той, хто пройшов через всі труднощі лікування безпліддя. Які особливості у вагітності, що настала внаслідок ЕКЗ, і як правильно до неї підійти, щоб майбутня мама та її малюк були у повній безпеці та комфорті?

Чим відрізняється вагітність після ЕКЗ від звичайної

Будь-яка вагітність, навіть та, яка настала самостійно без медичного втручання, має ризики. Всупереч тому, що стан цей фізіологічний для жінки, організм зазнає підвищеного навантаження, і не завжди з нею може впоратись. Часто причиною є патології, про які жінка не знала до вагітності. У тих, хто завагітнів внаслідок використання допоміжних репродуктивних технологій, є перевага: вони про своє здоров'я та особливості організму знають усі. Це результат численних обстежень, які доводиться пройти під час лікування. Попереджений — значить озброєний, тому заходи вживаються наперед, ще на етапі підготовки до штучного запліднення.

Проте вагітність, що настала внаслідок ЕКЗ, має власні ризики. Інформація про те, що охоплює ведення вагітності, за посиланням: https://mdclinics.com.ua/uslugi/vedenie-beremennosti/

Ризики вагітності після ЕКЗ

Розглянемо найчастіші можливі ризики та наслідки ЕКЗ.

Переривання

Якщо перенесення ембріона до матки здійснювалося в тому ж циклі, що і стимуляція яєчників, ризик мимовільного переривання вагітності на ранньому терміні вищий за звичайний. Це з тим, що гормональні препарати для індукції овуляції уповільнюють дозрівання ендометрію, — слизової оболонки, що вистилає матку зсередини. Розв'язанням проблеми є ЕКЗ у кріоциклі: перенесення ембріона в матку відбувається не відразу, а в наступному менструальному циклі або через цикл, щоб організм встиг відновитися після стимуляції. Якщо ж є рішення про свіже перенесення, то жінка отримує медикаментозну підтримку — препарати, що покращують стан ендометрію та його готовність до імплантації.

Багатоплідність

Після ЕКЗ ймовірність настання багатоплідної вагітності вища, ніж зазвичай. Ця ймовірність зберігається на високому рівні навіть попри перенесення до матки лише одного ембріона — він може розділитися після імплантації в ендометрій. Багатоплідна вагітність завжди має більше ризиків, ніж одноплідна.

Позаматкова вагітність

Імовірність позаматкової вагітності після ЕКЗ вище звичайних 3%, особливо у жінок із трубним чинником безплідності. Позаматкова вагітність немає шансів на успішне завершення. Найчастіше зустрічається позаматкова трубна вагітність, тобто ембріон замість ендометрію прикріплюється до стінки фаллопієвої труби. Рано чи пізно це призведе до тяжкого ускладнення — розриву труби, тому відразу після діагностики пошкоджену трубу видаляють. Щоб уникнути цього, жінці із проблемними фаллопієвими трубами та високим ризиком трубної вагітності лікар може запропонувати видалити труби перед ЕКЗ.

Усі три перераховані ризики стосуються ранніх термінів вагітності. Коли плід успішно імплантувався в матку і став розвиватися (визначається за допомогою аналізу ХГЛ), далі вагітність протікає так само як і будь-яка інша, її ведення нічим не відрізняється. Якщо діагностика виявляє багатоплідну вагітність після ЕКЗ, лікар може запропонувати видалити зайвий плід, але треба розуміти, що це спричиняє ризик втрати вагітності. Якщо жінка вирішує зберегти всі плоди, акушер-гінеколог приділятиме їй більше уваги, контролюючи стан її організму та розвиток плодів.