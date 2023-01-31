Українські військові отримають у своє розпорядження радари ППО GM 200. Їх закупить Франція.

Про це повідомляє речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, дані радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів. Це допоможе українським військовим швидше виявляти повітряні ворожі цілі та своєчасно сповіщати ППО.

"Радіо-технічні війська це очі Повітряних сил, тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти, не лише на нашій, але й на ворожій території", - сказав Ігнат.