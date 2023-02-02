Прем'єр-міністра Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російські війська під час нового наступу на Україну можуть піти з двох-трьох різних напрямків. Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

Ймовірно, російський диктатор володимир путін планує знову оточити Київ.

Я думаю, що план путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І, готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу.

Він пояснив, що зараз зима досить тепла, а це означає, що земля не підходить для важких танків, артилерії та іншої техніки.

"Тому путін, ймовірно, захоче дочекатися, поки висохне весь бруд, болота і не дуже підготовлений ґрунт для наступу", - каже Моравецький.

Згідно з усією інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ. Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але також хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є ці побоювання.

Також він зазначив, що путін вже мобілізував досить багато військових, йдеться про приблизно від 200 000 до 250 000 нових солдатів.