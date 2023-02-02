Внаслідок ракетного удару по Краматорську поранено щонайменше 5 людей. У четвер, 2 лютого, росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу - двома ракетами. Пошкодили 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки.

На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану окупантами. Але! Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області - це питання життя і смерті. Окупанти щодня підтверджують свій статус терористів. Як терористи будуть і покарані!