Обстріл Краматорську: поранено щонайменше 5 людей [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Краматорську поранено щонайменше 5 людей. У четвер, 2 лютого, росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу - двома ракетами. Пошкодили 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки.
На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану окупантами. Але! Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області - це питання життя і смерті. Окупанти щодня підтверджують свій статус терористів. Як терористи будуть і покарані!
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