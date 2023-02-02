Європейська комісія надасть письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій для вступу в ЄС восени, а усне оновлення буде весною.

Про це повідомляє президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками засідання уряду та Єврокомісії.

"Україна є країною-кандидатом і ми погодилися щодо виконання семи кроків. Україна вже демонструє хороший прогрес у цих семи кроках. Буде, звичайно, усне оновлення щодо прогресу для країн-членів ЄС. Це відбудеться весною. Але фокус перебуває на великому письмовому звіті стосовно розширення, який буде восени", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, зараз сервіси Єврокомісії збирають дані.