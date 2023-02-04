Резніков показав, чим росіяни захищаються від українських HIMARS [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Сьогодні, 4 лютого, міністр оборони Олексій Резніков показав, чим нині захищаються російські військові від українських HIMARS.
Резніков показав, як виглядає військовий кутниковий відбивач, який використовують військові рф для захисту.
"Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS"
В своєму акаунті в Twitter міністр наголосив, що дійсно "це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".
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