Український тенісист-професіонал Сергій Стаховський розлучився із дружиною-росіянкою через рішення воювати за Україну.

Єдине, про що шкодує Сергій, це про дітей. У пари їх троє.

Все життя я був упевнений, що такого вчинку я не зроблю. І тут, звичайно, мені дуже соромно, тому що це дуже великий удар по моїх дітей. Спілкуюся з ними раз на два-три дні. Як вони ставляться? Я їм не кажу, що на фронті. Вони знають, що йде війна та батько десь у Києві, але вони звикли, що я їжджу на змагання і мене багато часу нема вдома.