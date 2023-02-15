16 країн НАТО створюють єдину мережу супутникової розвідки [ Редагувати ]
16 країн НАТО, а також Швеція та Фінляндія створюють спільну мережу супутникової розвідки. Відповідну угоду підписали на саміті міністрів оборони альянсу в Брюсселі.
Угода називається Allied Persistent Surveillance від Space Initiative (APSS). Воно почне діяти у 2025 році. Об'єднане угруповання національних та комерційних космічних супутників називатиметься Aquila. Воно запрацює у 2025 році.
Спільна мережа спростить збирання, обмін та аналіз супутникових даних між країнами НАТО, а також посилить інструменти космічної розвідки альянсу.
До створеного для фінансування Aquila фонду Люксембург уже вніс 16,5 млн євро.
Країни, які підписали угоду, отримають можливість:
- обміну даними з національних супутників спостереження;
- обробку, використання та розповсюдження даних у рамках національних можливостей;
- фінансування для придбання даних у комерційних компаній.
Угоду підписали Бельгія, Болгарія, Канада, Фінляндія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США.
Нагадаємо, що у квітні та вересні 2022 року компанія SpaceX запустила на орбіту два супутники-шпигуни для розвідки США. А військовий супутник, запущений росіянами у ніч на 30 квітня, "помер" на орбіті.
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