16 країн НАТО, а також Швеція та Фінляндія створюють спільну мережу супутникової розвідки. Відповідну угоду підписали на саміті міністрів оборони альянсу в Брюсселі.

Угода називається Allied Persistent Surveillance від Space Initiative (APSS). Воно почне діяти у 2025 році. Об'єднане угруповання національних та комерційних космічних супутників називатиметься Aquila. Воно запрацює у 2025 році.

Спільна мережа спростить збирання, обмін та аналіз супутникових даних між країнами НАТО, а також посилить інструменти космічної розвідки альянсу.

До створеного для фінансування Aquila фонду Люксембург уже вніс 16,5 млн євро.

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Країни, які підписали угоду, отримають можливість: обміну даними з національних супутників спостереження;

обробку, використання та розповсюдження даних у рамках національних можливостей;

фінансування для придбання даних у комерційних компаній.

Угоду підписали Бельгія, Болгарія, Канада, Фінляндія, Франція, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США.

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Нагадаємо, що у квітні та вересні 2022 року компанія SpaceX запустила на орбіту два супутники-шпигуни для розвідки США. А військовий супутник, запущений росіянами у ніч на 30 квітня, "помер" на орбіті.