50 тисяч нових кадрів: Україна готує резерв для Криму [ Редагувати ]
До покарання за колабораціонізм у Криму має бути окремий підхід. І зараз в українському уряді працюють над створенням окремого законодавства. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Про це, а також те, як нині живуть на тимчасово окупованому півострові, про репресії та приховану мобілізацію - дивіться в сюжеті моїх колег.
Подібні плакати, стрічки та написи на стінах - усе частіше можна побачити в Криму. Зросла й кількість публікацій у телеграм-каналах з інформацією, що то там, то там на півострові - замайорів жовто-синій стяг. Українці та кримські татари - чекають на ЗСУ та звільнення території.
А так відбувалася незаконна окупація Криму у 2014-му - всюди так звані "зелені чоловічки" та російська військова техніка. Відтоді ж у кремлі вдалися до цілого ряду дій, направлених на півострові проти всього українського та кримськотатарського. До прикладу, росія - з різних регіонів - переселяла до Криму своїх громадян. Усе для того, щоби основним і корінним населенням штучно зробити росіян і витіснити таким чином українців і кримських татар. Щодо останніх - досі тривають постійні переслідування та репресії. Чи то з релігійних, чи то з політичних міркувань. По справі в причетності до організації "хізб-ут-тахрір", забороненій у росії як терористичній, хоча легальній в Україні, кримських татар затримують і досі. І вивозять у СІЗО до рф. Та що ж принесе окупація - і українці, і кримські татари розуміли ще 2014-го, коли збиралися на спільний протест.
Мы хотим, чтобы наши дети учились и жили в Европе. И чтобы не было провокаций со стороны русских сепаратистов.
Як кримська татарка і багато українців, які зараз тут - усі ми стоїмо тут зараз, аби захистити свої права. Ми не хочемо бути росією, ми хочемо бути з Україною. Це неможливо бути з російською федерацією.
Ще одним способом кремля, так би мовити, спробувати "легітимізувати" окупацію - є переписи населення. Щоправда, до них треба додати частку "псевдо". Раніше очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначав - так росія намагається продемонструвати світові, що Крим - нібито російська територія. Та найголовніше в переписах вказуватиметься невірна, значно менша кількість українців і кримських татар. Аби показати, мовляв, у Криму більшість за росіянами. Водночас справжнє число, а за різною інформацією, це близько мільйона завезених на тимчасово окупований півострів росіян, на думку Чубарова, теж не вказуватимуть, його свідомо занижатимуть. Бо така агресивна колонізація території - згідно з міжнародним правом - воєнний злочин.
Это наша земля - общая, украинская. Покой потеряли. Вот эту войну наших дедов, прадедов, отцов - мы не забыли. Боль в сердце чувствуем. Не сыпьте соль на рану, говорят у нас. Вот на нашу рану снова соль сыпят.
Водночас Україна почала готувати кадровий резерв для Криму з огляду на перспективу його деокупації. За словами віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, для того, щоби забезпечити в Криму, цитую, "керованість ситуації" після його звільнення - знадобиться близько 50 тисяч нових кадрів. Водночас щодо покарання за колабораціонізм - у Криму необхідний окремий підхід. Ірина Верещук наголосила - всіх "під одну гребінку" ніхто карати не буде.
Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
Звичайно, що це має бути окреме законодавство. І притягнення відповідальності за колабораціонізм має бути окремими статтями, над якими ми зараз працюємо. Так, правильно ви кажете, хтось залишився працювати в лікарні. Хтось - виїхав, а, можливо, і повернувся. І залишилися родичі. Це різні ситуації. І наразі ми обговорюємо питання, амністії, люстрації та притягнення до відповідальності. Не всі, хто залишилися жити в тимчасово окупованому Криму колаборанти.
І поки в Криму до лав окупантів мобілізують, за даними Генштабу Збройних сил України, громадян України. Аби закрити свої втрати. Кримські партизани - звертаються до місцевого населення.
До жителів решти Криму прохання. Якщо ви бачите велике скупчення рашистської військової техніки - надсилайте в наш чат-бот їхнє місцеперебування з точними координатами і бажано фото… Дякую, від наших спільних дій залежить наша спільна перемога над рашистськими окупантами.
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