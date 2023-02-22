Українці мають бути готові до авіамедичної евакуації, коли вона повноцінно запрацює.

Особливості авіамедичної евакуації вивчали українські медики у Польщі. Тренінги ініціювали перші леді України та Польщі, щоби наші лікарі більше дізналися про транспортування пацієнтів гвинтокрилами. Групи медиків з п'яти регіонів України два тижні переймали досвід колег. Із черкаськими працівниками швидкої, які повернулися з Польщі, поспілкувалась наша знімальна група.

Роботу гвинтокрила авіамедичної евакуації зафільмував черкаський медик Євгеній Грищенко. Дев'ять днів разом із колегами він вивчав європейський досвід.

Поляки розповідали, як підготувати пацієнта до польоту… Як підвозити постраждалих до гвинтокрила… А потім українці ще й брали участь у справжніх вильотах до пацієнтів.

То були перші польоти Євгена. Чоловік каже - адаптуватися до роботи з польськими колегами було не складно, адже в Україні працюють за європейськими протоколами. Але вивчити особливості транспортування повітрям було важливо.

Євгеній Тищенко - лікар медицини невідкладних станів:

Відрізняється тим, що пацієнта до транспортування в повітрі треба підготувати, в автомобілі у нас все-таки є змога це навіть на ходу робити, у вертольоті, на жаль, цього не зробиш, враховуючи безпеку пацієнта і екіпажу - там ми мобільні.

Загалом у планах - три поїздки груп медиків із п'яти областей. Українці мають бути готові до авіамедичної евакуації, коли вона повноцінно запрацює. У наших сусідів повітряне транспортування пацієнтів уже налагоджене.

Дмитро Нехаєнко - фельдшер медицини невідкладних станів:

20 років вони вже працюють, вони вже відпочили, свої навички, і засідали по всій площі Польщі, вони створили карту інтерактивну, де вони відмічають місця, де вони можуть сісти і де вже сідали, тобто якщо летять до місця ДТП, уточнюють який кілометр.

До війни авіамедична евакуація діяла лише у кількох областях України, втім, медики сподіваються, це напрям екстреної допомоги буде розвиватися.

Ігор Фесун, керівник Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги: