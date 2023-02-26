Німеччина передала Україні нову допомогу [ Редагувати ]
У неділю, 26 лютого, Німеччина передала Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки
Наразі Німеччина відправила до України:
- 9 мостоукладальних танків Biber;
- 120 000 аптечок;
- 28 вантажівок Zetros;
- 10 зимових маскувальних сіток.
З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі. Проте в уряді повідомили, що до України ще планують направити 300 000 снарядів для зеніток GEPARD.
Загальна вартість окремих ліцензій, виданих Федеральним урядом на експорт військових товарів у період з 1 січня 2022 року по 20 лютого 2023 року, становить 2 558 391 406 євро
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