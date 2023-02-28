"Китай - це єдина надія росії": політолог про "мирний план" для України [ Редагувати ]
Український політолог Микола Давидюк в ефірі "Подробиць" на телеканалі "Інтер" для телемарафону розповів, що означає "мирний план" Китаю, та як росія намагається втримати лідерство.
"Давайте чесно, залучення росією Китаю (у війну - ред.) неможливо без здачі російських територій. Неофіційно, але десятки тисяч територій Сибіру у вічну оренду пішли. Які вигоди для Китаю? Увійти в війну, яка вже програється? Китай претендує бути лідером, а який ти лідер, якщо прийшов офіціантом на путінський стіл? На його війну. Коли Китай почне над цим думати то зрозуміє - потрібно підтримати Україну. Тому Китай вийшов з 12 пунктами (мирного плану - ред.), які були слабші за 30 українських", - сказав політолог.
За його словами, це якийсь "мирний план", який Ван Ї (член Держради Китаю - ред.) писав разом с путіним в бункері десь.
"Вони всі російського сенсу. Ми почули Китай. Китай спробував теж забрати на себе альтернативу лідертсва, але їх не підтримали. Це говорить про те, що Китай - це єдина надія росії, але вона виявилася не такою всемогущою", - додав політолог.
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