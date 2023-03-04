Канцлер Німеччини таємно відвідав Сполучені Штати [ Редагувати ]
Утаємничений візит канцлера Німеччини до Сполучених Штатів. Про що Олаф Шольц та Джо Байден говорили віч-на-віч кілька годин? І чому навколо поїздки тепер так багато питань? Тетяна Логунова намагалася з'ясувати.
Це був, напевне, найбільш дивний і навіть таємничий візит німецького канцлера до Сполучених Штатів. У Вашингтон Олаф Шольц полетів заради однієї зустрічі - з президентом Джозефом Байденом. На борту тільки радники й помічники! А от журналістів цього разу у поїздку з канцлером не запросили. Та й навіщо! В програмі візиту - не те що пресконференції, не було заплановано навіть коротких заяв для преси. Хоча кілька слів лідери все ж сказали.
Джо Байден, президент США:
Я хочу щиро подякувати тобі Олафе за твоє сильне лідерство. Це змінило світ. І разом ми виконали свою обіцянку. Німеччина надала важливу військову підтримку. Але не менш важливою була і моральна підтримка, яку ви надали українцям.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Дуже важливо, що ми діяли разом, що протягом усього цього часу ми могли спільно надавати необхідну підтримку Україні. Нині ж необхідно дати сигнал, що ми продовжуватимемо це робити стільки, скільки буде необхідно.
На цьому все. Тож тепер політичні журналісти та експерти ламають голову - про що ж говорили Шольц та Байден за зачиненими дверима?
Переговори у Білому домі тривали кілька годин. Спочатку Шольц та Байден зустрічалися тет-а-тет, потім до них приєдналися радники й розмова продовжилася у розширеному форматі. Ну а головною темою, звісно, була війна росії проти України. Лідери США та Німеччини обговорювали, чим допомогти Києву, як натиснути на москву, щоб вона вивела свої війська з української території і що робити у разі, якщо Китай вирішить надати росії військову підтримку.
Порядок денний - Білий дім проанонсував напередодні приїзду Шольца. Мовляв, мета бліцвізиту - звірити годинники.
Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:
Ми тісно координували нашу підтримку України протягом цього року. Так, наприклад, у січні ми спільно оголосили про надання Києву бойових машин піхоти та танків. Німеччина значно посилила протиповітряну оборону України, надавши системи "Петріот", комплекси ППО "Іріс-т" і п'ять реактивних систем залпового вогню.
Це точно все? - перепитали журналісти вже у Шольца. Чи можливо є моменти, які вимагають особистої зустрічі? Адже просто звірити годинники можна і телефоном.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Так, справді, ми часто говоримо телефоном, проводимо відеоконференції. Але час від часу, як це водиться у житті, хочеться поговорити один з одним віч-на-віч. Навіть якщо подорож через Атлантику займає трохи більше часу, ніж візит до якоїсь сусідньої європейської країни. І я дуже радий, що такі розмови є частиною наших стосунків. Це вкрай важливо у світі, де багато речей стали дуже складними.
Трохи ускладнилися, як припускають експерти, і відносини Німеччини та Сполучених Штатів. Через танки для України. У січні, коли Шольц та Байден спільно заявили про передачу броні, ходили чутки, що Берлін поставив Вашингтону умову - дасть "Леопарди" тільки разом з американськими "Абрамсами". Німці потім не раз спростовували цю інформацію. Однак американська сторона в особі радника Байдена з питань безпеки Джейка Саллівана нещодавно підтвердила - все так і було, Берлін давив на Вашингтон. Тож не виключено, що Шольц літав до Байдена особисто врегулювати це непорозуміння. Ще одна спірна тема - американський акт про зниження інфляції. У Європі бояться, що субсидування внутрішньої економіки серйозно вдарить по європейському експорту. І німецький канцлер не міг не підняти це питання під час зустрічі з Байденом.
Бліцвізит завершено, Олаф Шольц повернувся додому. Утім, питання щодо його поїздки нікуди не зникли. Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц вже заявив - опозиція хоче знати більше про цей візит. І спитає канцлера при першій ліпшій нагоді.
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