У Маріуполі зник мобільний зв’язок [ Редагувати ]
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі мобільний зв’язок зник майже на цілий день.
На цілий день (майже) в Маріуполі зник мобільний зв’язок.
За його словами, від завтра окупанти офіційно ставлять на прослуховування мобільні телефони всіх бюджетників міста.
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