Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі мобільний зв’язок зник майже на цілий день.

На цілий день (майже) в Маріуполі зник мобільний зв’язок.

За його словами, від завтра окупанти офіційно ставлять на прослуховування мобільні телефони всіх бюджетників міста.