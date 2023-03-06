Ukrainian Fashion Day - у Цюриху: як відбувався модний показ та благодійний аукціон [ Редагувати ]
Ukrainian Fashion Day - у Цюриху. Модний показ відбувся у будівлі, в якій Вінстон Черчилль у 1946 році промовив знамените "Європо, відроджуйся!". Серед колекцій були і одяг від знаних у світі українських дизайнерів, зокрема, і автентичний.
Після показу організатори влаштували благодійний аукціон. З-поміж лотів був мʼяч із підписом Андрія Шевченка, вціліла чашка з Гостомеля з підписом першої леді Олени Зеленської та картини українських художників.
Це найрідніше, що може бути. Хоча це регіон Волинь, а я родом з Луганська, але мені вся Україна рідна.
Намотувати намітку непросто. У таких одязі понад сто років тому вбиралися заміжні жінки з Волині та Рівненщини. Втім, намітки були у всіх регіонах.
Вони навіть наматуються по-різному в кожному регіоні. В них є своя технологія.
Колекція автентичного одягу - окраса Ukrainian Fashion Day. Елементи демонструють дівчата, які опинилися у Швейцарії після початку повномасштабного вторгнення росіян. Анна з Покровська, що на Донеччині, і раніше цікавилася історією національного вбрання.
Анна Александрова, модель:
Є переживання, є думки про те, щоб все получилося. Але думки про те, що це твій народ, що ти презентуєш сьогодні свою націю, свою країну, надихають.
Олена - з Харкова. І так збіглося, що її вбрання теж звідти. Дівчина каже: колись такі речі ткали вручну і дуже берегли. Тож не могли одягати у повсякденні.
Олена Вороніна, модель:
Це намисто - зі справжніх коралів. Також цей дукач - він був знайдений у Харківській області і збирався з різних частинок докупи.
Відчувають себе жіночними та надихаються історією рідного народу, зізнаються моделі. І це завдяки Наталці Стурджіл. Вона - власниця колекції з майже чотирьохсот сорочок, двадцяти двох костюмів та численних прикрас, яким понад сто років.
Наталка Стурджіл, власниця колекції:
Мене не підтримувала не одна людина. В мене нема такої подруги, яка б сказала: вау, клас покажи. Всі думали, що в мене поїхав глузд.
При своєму розумі та з неймовірним захопленням, нині жартує Наталка. Вона 17 років живе в США, там з чоловіком - американцем виховує чотирьох діток. У 2014 році, коли росія вперше зазіхнула на українські землі, пригадує Наталка, вона зрозуміла: окрім мови, обличчя та крові, більше нічого українського вона не має. Порятунком національної ідентичності за океаном для жінки стали стародавні сорочки.
Наталка Стурджіл, власниця колекції:
І коли побачила старовинний одяг, - він для мене був якимось заворожуючим, якась казка, щось таке неймовірне. Я замовила першу сорочку, взяла її в руки і зрозуміла, що це історія - я тримаю в руках не просто якись одяг!
Представляли колекцію під співи хору. Власне, весь показ українських дизайнерів минув під наші композиції.
Вікторія Вікторова, співорганізаторка Ukrainian Fashion Day:
Ці колекції, незважаючи на ці важкі часи, були створені під час війни, тобто під час сирен, коли немає світла - у важких умовах наші дизайнери не зачиняють своє ательє, продовжують створювати, сподіваючись, що зовсім скоро ми повернемось до нашого нормального життя.
Ідея з модним показом виникла три місяці тому. Далі були тижні тренувань. І хоч деякі моделі у такій ролі були вперше, на виснажливий графік не скаржаться.
Богдана Пилипенко, модель:
Хотілося показати, яка вона - справжня українська краса, представити нашу країну, тому що тут збирається дуже багато представників Швейцарії, інших держав. І це за щастя, я думаю, кожної українки.
Крім того фешн дей - ще й можливість одягнути гарні дизайнерські сукні. Задля цього моменту Софія приїхала з Німеччини.
Софія Крижанівська, модель:
Чудово. Вони мені подобаються дуже. Вони красиві, пишні, довгі, гарні.
Війна не могла не змінити модних тенденцій, кажуть організатори. Колекції відзначаються національними символами та деталями. Їх, можливо, і не помітили запрошені швейцарці. Але точно відзначили українці.
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