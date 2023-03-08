НАТОвські ракети на радянських літаках. Сполучені Штати започаткували новий армійський проєкт - там вивчають можливість використовувати сучасні ракети західного виробництва з літаками МіГ, які має Україна.

В разі успіху це дасть українській авіації можливість різко підвищити свою ефективність протягом періоду, поки США не передасть Києву свої бойові літаки. Більше про цей проєкт та про інші прогнози щодо розвитку ситуації на фронті знає наш спецкор Дмитро Анопченко, від нього дізнаємося всі подробиці.

Американські військові і дійсно відпрацьовують зараз сценарій, коли удосконалені західні ракети класу "повітря-повітря" можна було б пристосувати для використання на літаках Міг, які має Україна. Цю інформацію, опубліковану газетою "Політіко", підтвердив журналістам інформований чиновник американської адміністрації.

З цим є чимало технічних складнощів, але якщо (чи скоріше "коли") їх вдасться подолати, це стало б першим випадком із початку війни, коли Сполучені Штати дали б можливість українській авіації різко підвищити свій рівень. Як це може працювати? Поки самі F-16 Україні передати не готові, Київ міг би отримати хоча б ракети від них. Йдеться про Aim-120 - ракети середньої дальності, що призначені для західних винищувачів, а тому є в арсеналах не тільки Штатів, а і європейських партнерів Америки. Politico пише, що це не питання завтрашнього дня - є певні технічні труднощі в інтеграції систем. Але такий крок міг би реально змінити баланс сил у небі - і водночас щодо нього не буде заперечень ні у кого із союзників.

Щодо можливого розвитку подій на фронті є ще один прогноз. Загрозою зараз є можливі дії Білорусі - і зрозуміти, наскільки серйозною є ситуація якраз була можливість під час закритої зум-розмови, яку стратегічний координатор американського радбезу Джон Кірбі періодично проводить із журналістами.

Ну і от зараз аналітика Радбезу США свідчить, що, процитую, "немає ознак того, що Білорусь має намір розширити підтримку росії у цій війні", тобто, як каже Кірбі, не має наміру "відправляти своїх військових в Україну". Так, москва продовжуватиме робити з Білорусі плацдарм, але розвіддані свідчать, що лукашенко не планує надавати путіну більше, ніж можливість використовувати свою територію. Лунають також коментарі щодо розкладу сил на іншому фронті - дипломатичному. Річ у тім, що вже з квітня росія отримує на місяць (а відбувається це по черзі) головування в Раді безпеки ООН. І зрозуміло, що лунають стурбовані голоси, що це неправильно з етичної точки зору. Але, що куди важливіше, чи не використає москва свої повноваження у Радбезі для посилення своєї позиції, для виправдання війни. Позицію США щодо цього озвучив речник Держдепу, Нед Прайс; і він закликає не перебільшувати значення цієї події, оскільки і російським заявам всі вже знають ціну, і рівень підтримки москви в ООН теж всі бачать. От послухайте.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Навіть якщо - або коли - росія знову очолить Раду Безпеки, у неї не буде пропаганди, оманливих заяв чи дезінформації, яка була б здатна заглушити її брехню та приховати правду від тих, хто представлений у Радбезі - та тих, хто в усьому світі до нього прислухається.

А ще з важливого - повертаючись до подій на війні - офіційний представник Держдепу ще раз відкрито сказав, що США не збираються обмежувати українські наступальні дії, якщо Київ в якийсь момент вирішить здійснити наступ на Крим, - і це має бути винятково рішення українського військового керівництва.