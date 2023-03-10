Майже на кожному подвірʼї тепер щось прибирають, замітають, завозять матеріали та плівку.

Відновлення після масованого обстрілу триває у Харкові. Протягом лише минулої ночі комунальникам удалося повернути світло до 60% осель. З електрикою і критична інфраструктура міста. Щоправда електротранспорт ще не поновив роботу, але замість тролейбусів та трамваїв Харковом курсують автобуси. З перебоями досі працюють зв'язок та інтернет.

Обстріл у вівторок був украй масштабним. Журналісти "Подробиць" побували на місці влучання однієї з ворожих ракет у передмісті Харкова. Про наслідки обстрілу та неймовірне везіння - розкажуть далі.

Боевая начинка, вот… и здесь вот именно небольшой кусок, вот наверное больше килограмма.

Ці уламки російської ракети Юрій Шевченко назбирав на клумбах, під вікнами та навіть познімав із даху. Ними посікло покрівлю будинку та літньої кухні, а вибуховою хвилею повибивало вікна та завалило паркан. Коли прилетіли російські ракети, каже пан Юрій, він був вдома сам, радіє, що жінки з його родини зараз в евакуації, тож - у безпеці.

Юрій Шевченко, житель села:

Не спал. Так как-то на душе было… наверное, предчувствие. Кролик со мной был декоративный, все посыпалось окно к нему. Думал, как бы, утром похороню, но ничего, все нормально. Ни царапины, ничего.

Кролик Рокі на вигляд і справді здоровий і навіть спокійний. Хіба трохи замерз, адже вікон в будинку немає. Юрій поки попритуляв на їхні місця старі шибки. Такі само будинки, без дахів та вікон, із поваленими парканами та воротами тут геть скрізь. І на сусідній вулиці. І ще на кількох.

Максим Гальченко, житель села:

Ой, это был просто ужас, потому что паника началась, как-бы тут очень громко было. Страшно находиться. Сначала летели две, потом как-бы затихло, потом прилетела третья, вот прямо сюда уже, отэто прям ужас был.

Що російська ракета впала на городі, не влучивши у жоден будинок, люди називають дивом.

Олександр Лемішев, житель села:

Вот, если вы посмотрите в дальнейшем, там воронка, метров 15 глубиной. То есть чудом на нашей улице никто не пострадал. Но хотя домов 50 полностью разрушены.

Олександр досі не збагне, яка сила вберегла його. Після перших вибухів чоловік встав подивитися, що відбувається, не встиг озирнутися, як у ліжко прилетіло вікно.

Олександр Лемішев, житель села:

Полностью все, что касается стекол и шифера - это нужно полностью восстанавливать. Крыша - полностью, перебиты все распорные, все. Даже плитка, видите, по полу тоже посрывало бетонную.

Пані Марина щойно закінчила свідчити - поліція обходить двори, фіксує руйнування та збирає матеріали для проваджень. Будингок жінки трохи подалі, а тут мешкають друзі, які зараз в евакуації.

Марина Жирова, жителька села:

Тут треба кришу всю полностью мінять, це вже хлопці тут латають, а там вікна залатують, бо без вікон воно ж не буде стоять. Тут щас дощ, іще що-небудь.

Майже на кожному подвірʼї тепер щось прибирають, замітають, завозять матеріали та плівку. Місцева влада пообіцяла, що вікна будуть міняти бюджетним коштом, тож вулицями вже ходять бригади замірників.

Анатолій, представник фірми з виробництва вікон:

В каждом доме ни одного живого окна, будем менять практически все. Ну, навскидку, домов 100 наверное.

Без вікон і місцева школа. Волонтерки Тетяна та Валентина, які зараз допомагають прибирати подвір'я свого колеги, що зараз став до лав ЗСУ, вже встигли попрацювати і в навчальному закладі.

Тетяна Андрухіна, жителька села:

Ми просто зранку вікна в школі убирали, старались как-то закріть клееночкой, і вже після того, як у школі закінчили вікна, ми приїхали звичайно сюди.

Валентина Івахненко, жителька села:

Місцева бібліотека, будинки приватні, будинки багатоквартирні, ну там, зокрема вікна, а тут криші, паркани, і сусідні дуже пошкоджені.

На подвір'ї Євгена теж працюють його колеги та друзі. Будинок хлопця - зовсім поруч із місцем, де вдарила ракета. У родині лише радіють, що всі залишилися живі, бо смерть цього разу підійшла дуже близько.

Євген Передистий, житель села:

Жесткий прилет метров 300-400 от нас был. Повылетало все, двери, окна, крыша. Кстати, очень хорошо сработали пожарная, скорая, буквально минут 5 и все уже здесь были, сельская громада, и все остальные. От за моим домом, там бабушка была, ее стеклами поцарапало, порезало, ее сразу эффективно увезли.

У жодному з помешкань, що зруйнувала російська ракета, люди не зосталися сам на сам з бідою. На допомогу прийшли друзі, сусіди, знайомі чи волонтери. Люди переконані: скільки б ракет не прилетіло, принципово це нічого не змінить, рашизм до скону залишиться ворогом для українського народу.