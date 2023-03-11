росія в паніці скликала Радбез ООН: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії", що, на думку Кремля, не дозволяє успішно завершити його воєнну кампанію проти України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко відреагував на цинічні ініціативи Москви.
"російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи"", - пише Кислиця.
Коментуючи абсурдність такої "повістки" країни-агресора для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.
"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - резюмує дипломат.
Пост у мережі Кислиця супроводжував відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують..."
Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи». Тут не до попкорну, тут санітари потрібні pic.twitter.com/IyUywyxRdu— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 10, 2023
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Безпідставна війна, яку росія розпочала проти України, показала - старі механізми глобальної безпеки безпорадні перед нахабством грубої сили. Адже нічим не обмежене постійне членство в Радбезі фактично дає москві змогу вчиняти свавілля.
Президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Міжнародного форуму, литовському Каунасі, зокрема зазначив: "Нікому на землі більше ніколи не повинен загрожувати голод і радіаційні катастрофи, агресії та терор, руйнування енергетики і блекаут міжнародного права, депортації та екоциди".
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