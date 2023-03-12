Саакашвілі заявив про отруєння важкими металами та пошкодження мозку у в'язниці

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, проведені ним у в'язниці у Грузії. Він розповів німецькому виданню Bild, що за цей час схуд на 55 кг, отримав ушкодження головного мозку, почав часто втрачати свідомість і став повністю прикутим до ліжка