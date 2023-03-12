"Мої кістки розпадаються": Саакашвілі на межі смерті [ Редагувати ]
Саакашвілі перебуває на межі смерті. Про це повідомляє Sky News
За словами його адвоката, він зараз схожий на в'язня концтабору. Так екс-президент Грузії описує свій стан зараз:
Спершу я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час у постелі, мої кістки розпадаються, і це завдає болю.
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Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив про значне погіршення стану свого здоров'я за півтора роки, проведені ним у в'язниці у Грузії. Він розповів німецькому виданню Bild, що за цей час схуд на 55 кг, отримав ушкодження головного мозку, почав часто втрачати свідомість і став повністю прикутим до ліжка
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