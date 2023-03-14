6 квадратних метрів схем: Україна збирає дані про командування рф [ Редагувати ]
Україна розробляє детальну схему російського військового керівництва. Правоохоронці вже зібрали понад 600 досьє військових злочинців рф. Про це повідомляє The Guardian.
Видання зазначає, що українські правоохоронці показали схему, над якою працюють з початку повномасштабного вторгнення росії. Вона містить дані про військове командування рф, яке причетне до злочинів, вчинених на території України.
Слідчі зібрали понад 600 досьє підозрюваних, серед яких високопосадовці від російського диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу до менш відомих полковників, яких вважаються відповідальним за бомбардування та масові вбивства.
Журналісти видання зазначають, що їм вдалося ознайомитися з детальної схемою, яку розробили правоохоронці. Відомості розмістили на дошці розміром 4 на 1,5 метра (тобто майже 6 квадратних метрів).
Головний прокурор Харківської області Олександр Фільчаков зазначив:
Ми почали складати карту російських командирів і генералів минулого року. І ми продовжуємо оновлювати її тиждень за тижнем.
Серед головних воєнних злочинців:
- генерал-полковник Михайло Мізінцев ("Маріупольський різник"), саме він керував блокадою Алеппо в Сирії, а у березні 2022 року знищив Маріуполь;
- генерал-полковник Олександр Журавльов, який також був у Сирії, а також дав наказ обстрілювати Харків касетними снарядами;
- командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку полковник Олег Тимошин, який дав наказ атакували торговий центр у Кременчуці у червні 2022 року;
- командир 64-ї окремої мотострілецької бригади Азатбек Омурбеков, якого називають "різником Бучі", він очолював російські війська, які окупували Київську область і причетні до вбивств та катувань;
- головнокомандувач сухопутними військами росії Олег Салюков, під контролем якого перебувають майже всі батальйони, які беруть участь у війні проти України.
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