Поки одні копають окопи, інші взялися копати… бурштин. До лісів Рівненщини після річного затишшя знову потягнулися "чорні" копачі. У гонитві за сонячним камінням вони плюндрують Полісся не гірше, ніж московити український схід і південь, - каже Сніжана Сидорук. Вона побувала і на так званому "клондайку", і на родовищі, де законно видобувають бурштин.

Що відбувається на Поліссі, де найбільші поклади сонячного каміння в Україні? Дивіться в ексклюзивному матеріалі.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось такі глибокі вирви і кратери з'явилися тут буквально кілька днів тому. Це робота незаконних старателів. З початком весни вони рушили у поліські ліси.

До свіженького клондайку нас привели лісівники. Тут нещодавно знайшли знаряддя "чорних" копачів.

У даному місці ми вилучили мотопомпу, за допомогою якої був видобуток бурштину-сирцю. Тут в даній окрузі було виявлено крім цієї помпи ще п'ять помп.

Віктор Веремчук - місцевий лісничий. Саме на територію його господарства навідалися старателі. Каже, виявити місця незаконного видобутку допомогла фотопастка.

Ось такі фотопастки ми використовуємо на в'їзних шляхах до незаконного видобутку бурштину до місць незаконного видобутку бурштину (прив'язує до дерева), які прикріплюються до дерева і які фіксують рух, коли проїжджає чи транспорт чи проходе людина. У суботу були тільки поставлені фотопастки і були замічені вечором в ці фотопастки. А в понеділок вже була вилучена дана апаратура.

Самих старателів на так званому клондайку не було. Вони працюють переважно вночі. Зловити їх практично не можливо, кажуть лісівники.

Юрій Босак, головний лісничий філії "Рафалівське лісове господарство":

Вони залишають своє обладнання і починають тікати. Взнали, що вилучається їхнє обладнання, вони скоїли перегородження лісових шляхів. Покидали пару дерев для того, щоби не можна було переїхати через них.

Це перший випадок у цьому році, розповідають лісівники. Відколи почалася війна - тут не бачили ані старателів, ані свіжорозмитих ям.

Це кратер, який вимивається. Під тиском подається вода і тут в принципі все бурлить через верх виходе вода, яка вимиває даний пісок.

У гонитві за сонячним камінням копачі після себе лишають безплідну землю - пісок, на якому нічого не росте.

Це територія, яка буде стояти, якщо її не рекультивувати і нічого тут не зробити, то територія може залишатися років 6-8 взагалі незалісненою. - Пустка? -Так, пустка.

Відповідно до проекту рекультивації, на нашій ділянці ми зобов'язані посадити сосну і березу. На один гектар ділянки ми висаджуємо десять тисяч сіянців.

Тут, де ростуть ці молоденькі сосни - теж колись добували бурштин.

Ми з вами знаходимся зараз на ділянці 18 гектар. Ми закінчили рекультивацію цієї території в 21-му році і в минулому році передали місцевій громаді цю ділянку як рекультивовану.

Вже понад три роки як в Україні діє закон про легальний видобуток бурштину. Відтоді на Рівненщині через аукціони продали майже сімдесят (67) спецдозволів на користування ділянками. Влада регіону сподівається, що законний промисел невдовзі витіснить нелегальних копачів.

Ігор Тимошенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:

За три роки фактично дії закону легальний видобуток бурштину в області зріс в 15 разів. У воєнний рік ми видобули бурштину в обсязі майже 14 тон. Порядка 3,5 мільйонів гривень залишилося в бюджетах територіальних громад. Це тільки рентна плата.

Це ділянка товариства, яке одне із перших в Україні отримало спецдозвіл на видобуток бурштину. У їхній розробці- понад вісімдесят гектарів, з яких четверту частину вже відпрацювали.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ми зараз заходимся на родовищі неподалік Володимирця. Тут бурштин видобувають так званим кар'єрним методом. Це означає, що з-під землі виймається усе сонячне каміння.

На кар'єрі працюють спеціальні установки - за допомогою гідрозмиву відсіюється бурштин від решти гірничої маси. За допомогою мотопомпи можна підняти лише відсотків тридцять від наявних покладів.

Це вже наша друга черга. Ця ділянка 60 гектарів. По нашому родовищу в спеціальному дозволі у нас 42 тони запасів. На ділянці 60 гектар у нас 33 тони запасів, де ми зараз працюємо. Залягання бурштину на нашій площі від 5 до 12 метрів.

На родовищі почали працювати у 21-му. Попри воєнний стан бурштин-сирець тут видобували і торік. Нині на підприємстві офіційно працює з пів сотні людей. Дохід від легального промислу отримують і працівники, і держава, і місцеві бюджети.

Андрій Пєтухов, операційний директор товариства з видобутку бурштину:

За минулий рік неповний рік ми видобули 8,9 тон бурштину. В цьому році в планах компанії добути 10 тон бурштину. За минулий рік нашій компанії нараховано всього податків 7,3 мільйона гривень. Основний платіж - це плата за надра, тридцять відсотків з цього платежу іде в місцевий бюджет.

Оскільки попит на внутрішньому ринку невеликий, то майже весь бурштин збувають у країнах Східної Азії. Та через війну продавати його стало складніше, каже директор фірми. Якщо раніше відправляли все через аеропорт Бориспіль, то нині - везуть до Польщі, а звідти - у Китай.

Андрій Пєтухов, операційний директор товариства з видобутку бурштину:

Стосовно незаконного видобутку, ми не бачимо і не знаєм, як це відбувається в Україні, але ми точно бачимо, що на ринку Китая зараз значно завищена пропозиція. Це мабуть в разів п'ять у порівнянні з довоєнним часом.

З десяток років рівненське Полісся було наче дикий захід у часи золотої лихоманки. Бурштин старателі видобували де тільки можна, і вдень, і вночі. Мили - навіть узимку. Побороти нелегальний промисел ніяк не вдавалося.

На цих кадрах - остання сутичками між копачами та працівниками СБУ. Вона сталася за два тижні до початку війни. Дійшло до застосування зброї, в результаті - постраждали і місцеві, і оперативники.

Велика війна поставила старательський бізнес на паузу. Але через рік - знайшлися ті, хто знову хоче незаконно намивати каміння. І поки одні копають окопи - інші взялися копати бурштин.

Ігор Полюхович, заступник начальника відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції:

Є відкриті кримінальні провадження, які розслідуються за даними випадками, тобто, але виключно поодинокі. Відсутні масові факти незаконного видобутку бурштину. У ході проведення санкціонованого обшуку, по одному з таких кримінальних проваджень в особи було вилучено 78 кілограм каміння ззовні схожого на бурштин.

Найбільша партія вилученого каміння цьогоріч - 350 кілограмів. Бурштин серед мішків з овочами намагався вивезти житель Рівненщини. Правоохоронці запевняють: ситуацію з нелегальним видобутком бурштину наразі контролюють. Місця потенційного видобутку - під посиленим наглядом. Окрім фотопасток - за клондайками пильнує лісова охорона.

Юрій Босак, головний лісничий філії "Рафалівське лісове господарство":

Ми посилили рейдові групи. В нас є цілодобове чергування рейдових груп спільно з працівниками райвідділу Володимирецького. Об'їжджаємо як і незаконний видобуток бурштину, так і незаконну порубку лісів.

Та поки на сході країни ліси нищать окупанти, на Поліссі з'являються отакі от глибокі вирви і вони геть не від російських ракет чи бомб.