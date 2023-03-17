У Харкові вдалося відновити роботу наземного електротранспорту [ Редагувати ]
У Харкові вдалося відновити роботу наземного електротранспорту. Трамваї та тролейбуси не їздили 7 днів після масованого ракетного удару, якого росіяни завдали 9-го березня. Тоді у місті були сильно пошкоджені трансформатори. З першими пасажирами поспілкувалася Світлана Шекера.
На вулиці Харкова повернулися звичні звуки. Трамваї та тролейбуси в місті не їздили тиждень. 9-го березня росіяни вдарили по Харкову більш ніж десятком ракет С-300. Після влучань були сильно пошкоджені трансформатори. В помешкання харків'ян світло вдалося повернути лише через дві доби, потім - запустили метрополітен. А от дати живлення наземному електротранспорту, енергетики змогли лише сьогодні зранку. Весь минулий тиждень містом курсували автобуси. На деяких маршрутах місць для всіх не вистачало.
Аліна, жителька Харкова:
Есть бесплатные маршрутки, но столько людей, большое количество, что невозможно было влезть в маршрутку. Ну без метро у нас с метро Киевская до Одесской нет ни одного транспорта.
Наталія, жителька Харкова:
Очень тяжело. В муниципальные автобусі не влезешь. Когда нет троллейбуса или трамвая.
Доки енергетики лагодили мережі, харків'яни терпляче чекали. Ходили пішки…
Григорій, житель Харкова:
Нічого, можна пройти. Полтора кілометра ти нормально проходиш. Все нормально! Не дождуться!
Чи взагалі лишалися вдома.
Антоніна, жителька Харкова:
Я не ходила, потому что я могла быть на удаленке, и я в этот день просто не приходила на работу.
Не менше ніж пасажири - радіють відновленню рейсів і водії з кондукторами. Вимушений простій скінчився.
Олександр Ковальчук, водій трамваю:
Вчера предупредили, что сегодня выедем уже 100%. Все за трамваями соскучились. Потому что у нас есть своя линия, общаются все, и все ждут - когда, когда, когда.
Анастасія, водійка трамваю:
Дуже раді, всі дуже раді, шо ми поїхали. Дуже всі раді. Дякуємо всім, хто все це зробив. Щоб ми їздили по графіку і возили пасажирів.
Від початку війни міськелекротранспорт для харків'ян лишається безкоштовним.
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