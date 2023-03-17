"Прорив" так і не прорвався: українські воїни нищать розпіарені російські танки [ Редагувати ]
"Прорив" так і не прорвався. Новітні російські танки із такою красномовною назвою, які полюбляють піарити і розхвалювати російські пропагандисти, наші воїни безжально нищать. Спалили таких щонайменше 15 штук.
Але один танк таки дійшов в український тил. Щоправда, як трофей ЗСУ. Генштаб показав нашим журналістам броньовану техніку у розібраному вигляді. Тож який він, овіяний російськими міфами, трофей? Ззовні та з середині його бачили мої колеги.
Російські пропагандисти називали цей танк броньованим монстром, якому немає аналогів у світі! Мовляв, Т-90М "Прорив" - взірець кремлівського оборонпрому.
Невероятно живущий, выдерживает сильнейшие удары, за счет композитной брони.
Та замість "прориву" - суцільний провал! Грізна зброя рф на полі бою горить, мов створена із сірників!
Підпалений окупант біжить полем, а поруч - палає його машина. На цих кадрах - той самий новітній Т-90М. Горить під Вугледаром.
А цього "монстра" - ще торік у травні знищили воїни тероборони у Старому Салтові на Харківщині.
Новий, модерновий танк російський Т-90М з лазерним прицілом, багато різних захистів. Підбили танк ракетою шведського виробництва "Карл густаф", зброя, яку нам дала Канада.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила щонайменше п'ятнадцять танків Т-90М. На цих столах - начинка одного з трофеїв. Військові техніки запевняють - від свого родича-пенсіонера - танка Т-72Б - він відрізняється хіба що кількома конструктивними рішеннями, які рф... вкрала у Західного оборонпрому!
Віталій, військовий технік:
По самих комплектуючих ми бачимо, що плати були зроблені росією, а всі комплектуючі мікросхеми були закуплені в інших компаніях, здебільшого американського виробництва.
Зокрема, систему наведення Т-90М російські гуру інженерної думки - взяли у французів.
Віталій, військовий технік:
Приціл, тут встановлений французький тепловізор таліс. Це прицільний комплекс "Сосна У". Ось комплектуюча з усіма лазернирними прицілами і дзеркалами. Тут дзеркало приціла. Вночі експлуатація російського танка набагато менша без тепловізора. Якщо ми не будемо бачити противника вночі, ми не будемо точно його знищувати.
Якість тепловізорів - просто жахає!
Віталій, військовий технік:
В російському тепловізорі в раза три-чотири менша комплектуючих плат і вони зроблені не акуратно, плати старі, двохслойні. Це дуже просте виробництво. Це впливає на швидкість самої картинки. Якщо картинка буде передаватися на сам пристрій наводчика оператора швидко - ракета може полетіти точно в ціль. Якщо буде хоча б маленька затримка в передачі інформації - ракета може вже не полетіти.
Зв'язок на Т-90М забезпечують радіостанції ще радянського зразка. Місцями - іржаві!
Андрій Рудик, старший лейтенант Збройних сил України:
Це навіть нового зразку станції. 17-го, 18-го року. Ми на них дивимося - вони виглядають, вибачте, як 70-х років. Вони іржаві, покриті корозією, провода там замикаються. Через це у них просто банально немає звʼязку між машинами.
Хай там як, виробництво Т-90М - у росії триває. Навіть попри те, що "Прорив" - танк швидше для парадів на червоній площі у москві. Він і близько не стоїть поряд із німецьким "Леопардом", а за деякими показниками програє і українському "Булату".
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