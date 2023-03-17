Ворог атакував критичні об'єкти: ЗСУ збили 3 ударні БПЛА над Дніпропетровською областю [ Редагувати ]
Російські окупанти увечері 17 березня атакували ударними безпілотниками критичні об'єкти на Дніпропетровщині. Українські захисники знищили три БПЛА противника.
Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування "Схід".
Для удару по Дніпропетровській області окупанти застосували, ймовірно, іранські "Шахеди".
"17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах в Дніпропетровській області", - розповіли військові.
Три ворожі безпілотники були ліквідовані силами та засобами підрозділів ПВК "Схід" у Дніпровському районі.
Внаслідок ворожої атаки є "приліт" - сильно постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську, зазначає голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
"Є й влучання. 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування", - пише чиновник.
Також він додав, що на місці працюють всі служби, і наслідки атаки противника уточнюються.
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