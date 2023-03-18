"Бій за коридор". Сьогодні спливає термін дії "зернової угоди" і розпочинається новий період пролонгації. Утім, на скільки? 60 чи 120 днів? Залишається питанням. Оскільки у документі, скріпленому підписами представників України, росії, Туреччини та ООН чітко прописано - на чотири місяці. У кремлі ж кажуть - цього разу це буде вдвічі менше. Ольга Жидецька - про все докладно далі.

У порту Чорноморська - вирує робота. Працівники завантажують українською пшеницею черговий корабель, який повезе його до інших країн - у межах Чорноморської зернової ініціативи. Доправлення збіжжя не припиняється ані на день. Хоча довкола самої угоди напередодні дати її пролонгації знову розгорілися палкі дебати. Цього разу росія хоче скоротити термін її дії.

Да, на 60 дней мы продлили сделку. - Но ООН там…. Сделку продлили на 60.

Натомість Україна, Туреччина та ООН наголошують - жодних підстав скорочувати термін дії угоди документ не передбачає.

Стефан Дюжаррік, речник ООН:

Угода є публічною, це відкритий документ. Він передбачає пролонгування на 120 днів. Я повторюю та читаю те, що є в публічному документі. Росія є стороною цієї угоди. Україна є стороною цієї угоди. Туреччина є стороною цієї угоди. Дискусії тривають.

Зерновою угодою в росії невдоволені, бо мовляв виконується вона однобоко. Виключення з санкцій проти російського продовольства та добрив так і не запрацювали.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Если мы говорим о сделке, то она пакетная. Продлевать можно только то, что уже выполняется. Если пакет выполняется на половину, то пакет продление приобретает достаточно сложный характер.

Річ у тім, що через західні санкції виникли труднощі з оплатою, а кораблі з такими вантажами не приймають європейські порти. В ООН зізнаються - не на все можуть вплинути. Хоча запевняють - докладають усіх зусиль, щоби владнати проблему.

Мартін Гріффітс, заступник генсека ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги:

Ми дійсно досягли значного прогресу. Однак перешкоди залишаються, зокрема, щодо платіжних систем. Є ще багато чого, що потрібно зробити, і ми продовжуватимемо ці перешкоди долати. Для глобальної продовольчої безпеки життєво важливо, щоб обидві ці угоди продовжували діяти і їх слід повністю виконувати.

В ООН відзначають очевидний позитивний вплив відновлення імпорту українського зерна - світові ціни на пшеницю, кукурудзу та насіння соняшника нормалізувалися. За 8 місяців дії угоди через порти в Одесі, Чорноморську та Південний відвантажено майже 25 мільйонів тонн збіжжя. З них частину - як гуманітарний вантаж для найбідніших країн світу.

Мартін Гріффітс, заступник генсека ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги:

Всесвітня продовольча програма змогла транспортувати понад півмільйона тонн пшениці для підтримки гуманітарних операцій у Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з усіма сторонами. Цього тижня харчі продовжували вивозити з України через морські гуманітарні коридори та під наглядом спільного координаційного центру цієї угоди в Стамбулі.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

За умови розблокування чорноморських морських шляхів можемо експортувати вдвічі більше. Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки, тому ми наполягаємо, щоби зернова угода була безтерміновою і продовжувалася автоматично. Спроби агресора скоротити терміни продовження - це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання продовольчої кризи.

Росія, для якої зернова угода стала вимушеним і вкрай незручним кроком, уже намагалася її розірвати - восени під час першої пролонгації. Щоправда тоді Туреччина заявила, що на демарш кремля не зважатиме. І тоді москва мусила змиритися. На сьогодні своїх переговорних позицій кремль не посилив. Тож, схоже, і намагається, якщо не зашкодити ініціативі, то хоч якось привернути до себе увагу.