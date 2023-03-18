Росіяни продовжують обстрілювати Миколаївську область, але ситуація залишається більш-менш стабільною. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За останню добу було три обстріли. Без жертв та суттєвих руйнувань. Ситуація більш-менш стабільна. Окупанти змінили тактику. Дрони йдуть з додатковими GPS, які шукають наше ППО. Окупант зараз трохи розумніше використовує свою зброю, незважаючи на те, що у них її залишилось менше", - зауважив Кім.

Також він розповів про відновлення інфраструктури на Миколаївщині.

"З грудня у Миколаївській області відновили 6 мостів, ще два мости на підході великих і один обов'язково плануємо відновити. Далі будемо переходити до шкіл, садочків, лікарень і далі до житла. Весь секрет швидких темпів у тому, що в нас вся область працює без вихідних, тому і відновлюють", - додав він.