Окупнати випустили 269 снарядів по Херсонській області за добу: постраждали люди [ Редагувати ]
За минулу добу, 18 березня, окупанти 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння. Внаслідок атак двоє мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Всього за минулу добу окупанти випустили 269 снарядів по Херсонській області. Ворог застосував важку артилерію та "Гради".
Херсон потрапив під обстріл п'ять разів. Майже два десятки російських снарядів влучили у житлові квартали. Пошкодженні приватні й багатоквартирні будинки.
На жаль, дві людини дістали поранення.
по темі
У неділю зранку, 19 березня, окупанти обстріляли Сумську область з мінометів
Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру
У неділю, 12 березня, в Херсоні пролунали звуки вибухів
У суботу, 11 березня, окупанти обстріляли Херсон, загинули щонайменше троє людей
У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву