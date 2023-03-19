Наближається потужна магнітна буря: небезпечні дати [ Редагувати ]
Фахівці сонячних лабораторій щодня спостерігають за Сонцем і попереджають метеозалежних людей, що очікується магнітна буря. Під час бурь деякі сприйнятливі до погодних змін люди, а також літні і вагітні можуть відчувати нездужання.
Магнітна буря очікується 20 березня. Вона триватиме всього один день.
Потім буря буде наприкінці місяця - 25-27 березня. 25 числа сила бурі буде слабкою, 26 березня - середньої, потім 27 числа - знову слабкою.
Як захиститися від впливу магнітної бурі
Нездужання під час бурі відрізняється у різних людей. Найчастіші симптоми під час бурі такі: головний біль і запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, біль у м'язах і суглобах, сильна слабкість, дратівливість, загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
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