Фахівці сонячних лабораторій щодня спостерігають за Сонцем і попереджають метеозалежних людей, що очікується магнітна буря. Під час бурь деякі сприйнятливі до погодних змін люди, а також літні і вагітні можуть відчувати нездужання.

Магнітна буря очікується 20 березня. Вона триватиме всього один день.

Потім буря буде наприкінці місяця - 25-27 березня. 25 числа сила бурі буде слабкою, 26 березня - середньої, потім 27 числа - знову слабкою.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Нездужання під час бурі відрізняється у різних людей. Найчастіші симптоми під час бурі такі: головний біль і запаморочення, нудота, підвищений тиск, безсоння, біль у м'язах і суглобах, сильна слабкість, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.