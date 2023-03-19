Російські військові, протягом доби 19 березня, обстріляли одну з громад Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, обстрілу піддалась громада в Синельниківському районі. Там з важкої артилерії окупанти поцілили по Великомихайлівській територіальній громаді.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

"В інших районах області протягом дня було спокійно. Дніпропетровська область живе і працює. Для людей, для країни, для перемоги.", - написав Лукашук.